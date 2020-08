Red Bull Salzburg kontrollierte den NK Bravo und spielte dennoch nur 2:2, weil ausgerechnet Torhüter Alex Walke bei seinem Comeback patzte.

Zum dritten Mal schon bereitet sich Red Bull Salzburg in Bramberg im Oberpinzgau auf die neue Fußball-Saison vor. Zwar hatten die Bullen in der Vergangenheit mehr Wetterglück, aber wer erfolgreich sein will, muss sich eben quälen. So stehen in dem ...