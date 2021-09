Leichte Entwarnung bei verletztem LASK-Stürmer Karamoko

Der LASK muss zumindest bis zur Fußball-Länderspielpause Anfang Oktober auf Mamoudou Karamoko verzichten. Der Stürmer erlitt beim 3:1-Heimsieg der Linzer gegen Admira am Sonntag eine Kniegelenksprellung und -verstauchung, wie der Club am Montag mitteilte. Eine anfangs befürchtete Bänderverletzung habe sich nicht bestätigt, die prognostizierte Ausfallsdauer beträgt zwischen einer und drei Wochen.

Der zweifache Saisontorschütze fehlt dem LASK zumindest am Donnerstag in der Conference League gegen Maccabi Tel Aviv und am Sonntag bei Tabellenführer Salzburg.