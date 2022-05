Liaison Admira/Herzog mündet in Abstiegsfiasko

Als die Admira am 16. April nach dem 2:1-Auswärtssieg in Hartberg nach Qualifikationsrunde fünf der Fußball-Bundesliga auf Platz eins thronte, hätte sich niemand bei den Niederösterreichern erträumt, gut einen Monat später in die 2. Liga abzusteigen. Fünf Punkte Vorsprung betrug der Vorsprung auf Schlusslicht Altach. Drei Niederlagen und zwei Remis später wurde der Abstieg am Freitagabend für Trainer Andreas Herzog zur Gewissheit. "Die Enttäuschung ist riesengroß", so Herzog.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Ein schwer geschlagener Andreas Herzog in Pasching