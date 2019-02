Liga eröffnete Rennen um Plätze in Meistergruppe

Über den Dächern Wiens hat die Fußball-Bundesliga am Dienstag den Startschuss in die Frühjahressaison gegeben. Eineinhalb Wochen vor dem Auftakt ins neue Jahr sehnte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer ein "spannendes Rennen" um die Plätze in der Meistergruppe herbei. In den vier Runden bis zur Punkteteilung rittern zumindest noch fünf Vereine im Tabellenmittelfeld um drei Tickets.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Liga hofft auf "spannendes Rennen" um Meistergruppe