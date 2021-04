Liga-Senat 5 beschäftigt sich mit "News"-Bericht über LASK

Rund um den LASK gibt es wieder Negativ-Schlagzeilen. In einem Bericht des Magazins "News" vom Freitag werden mutmaßliche Verstöße der Linzer bzw. dessen Vizepräsidenten Jürgen Werner gegen das Verbot des Dritteigentums an Spielerrechten (TPO-Verbot) skizziert. Der Bericht wurde dem zuständigen Senat 5 der Fußball-Bundesliga vorgelegt, der über die weitere Vorgehensweise entscheiden wird. Internationale Sachverhalte fallen in die Zuständigkeit des Weltverbandes (FIFA).

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Keine ruhigen Zeiten für Jürgen Werner