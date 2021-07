Liga und ÖFB zogen nach erster VAR-Woche zufrieden Bilanz

Nach der ersten Runde der Fußball-Bundesliga mit Einsatz des VAR haben die Liga und der ÖFB ein zufriedenes Fazit gezogen. Die drei durchgeführten Interventionen entsprachen den Vorgaben des VAR-Protokolls des IFAB und auch der von der FIFA ausgegebenen Interventionsschwelle, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag. Insgesamt seien 35 Szenen durch den VAR kontrolliert worden, zwei wurden durch den Schiedsrichter im Monitor am Spielfeldrand kontrolliert.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Referee Schüttengruber nutzte in Wien die Hilfe des VAR