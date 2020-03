Die Coronakrise bringt auch Österreichs Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Nach absolviertem Grunddurchgang steht die Liga still, es ist offen, ob und wie die Saison zu Ende gebracht wird. Am Mittwoch wird die Liga in einer Clubkonferenz erste Gespräche führen. Laut Liga-Vorstandsvorsitzendem Christian Ebenbauer sind Geisterspiele ebenso eine Option wie ein Meisterschaftsabbruch.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Ebenbauer steht vor schwierigen Entscheidungen