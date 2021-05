Ligafinish bringt auch Rückkehr von Fans, Gastro und Emotion

Das Aufatmen ist groß, zumindest teilweise dürfen die Zuschauer in der letzten Runde der Fußball-Bundesliga am (heutigen) Freitag und Samstag wieder in die Stadien zurückkehren. So wird Champion Salzburg am Samstag (17.00 Uhr) im finalen Duell mit Schlusslicht WSG Tirol den Meisterteller vor 3.000 Fans - dem aktuell erlaubten Maximum - präsentieren. "Wir vermissen unsere Fans sehr, darum werden wir das am Wochenende genießen", meinte Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU An den Eingängen wird in der letzten Runde wieder kontrolliert