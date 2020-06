In der siebten Runde der Meistergruppe trifft Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch (20.30 Uhr) auswärts auf Verfolger Rapid Wien. Nach zwei sieglosen Spielen in Folge will der Tabellenführer aus Salzburg wieder drei Punkte einfahren und damit einen entscheidenden Schritt zur Meisterschaft machen. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Die Bullen wollen den Vorsprung auf Rapid auf neun Punkte ausbauen.