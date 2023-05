Den Meistertitel haben die Kicker des FC Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende mit dem Sieg gegen Sturm Graz fixiert. Am Sonntag kommt es in Wals-Siezenheim zum letzten Heimspiel der Saison. Der Gegner heißt Austria Klagenfurt. Verfolgen Sie das Match ab 17 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/APA/KRUGFOTO Jubeln die Bullen auch gegen Austria Klagenfurt?

Das Match im Liveticker