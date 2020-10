Zwischen Atlético Madrid und Bayern München bekommt Serienmeister Red Bull Salzburg Besuch von WSG Tirol (Anpfiff 17 Uhr). In der Bundesliga sind die Bullen noch ohne Punkteverlust. Verfolgen Sie die zweite Halbzeit im SN-Liveticker.

Beide Tore zur 2:0-Halbzeitführung erzielte Noah Okafor (3., 34.). Der Schweizer rückte so wie Albert Vallci, Jerome Onguene, Oumar Solet, Patrick Farkas, Karim Adeyemi und Masaya Okugawa neu in die Startelf. Wie erwartet, ersetzt außerdem Carlos Coronel im Tor Cican Stankovic. Es wird gegen Tirol das vorerst letzte Spiel mit Zuschauern. 1500 Personen sind auf der Tribüne erlaubt. Nach den neuen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird schon am Dienstag in der Champions League gegen die Bayern das Stadion leer sein.

Das Spiel im Liveticker:

Quelle: SN