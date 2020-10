Zwischen Atlético Madrid und Bayern München bekommt Serienmeister Red Bull Salzburg Besuch von WSG Tirol. In der Bundesliga sind die Bullen noch ohne Punkteverlust. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 17 Uhr im SN-Liveticker.

Für Fußball-Meister Red Bull Salzburg geht es Schlag auf Schlag. Am Samstag (17.00 Uhr) empfängt der noch makellose Bundesliga-Spitzenreiter die WSG Tirol, am Dienstag ist in der Champions League der große FC Bayern in der Bullen-Arena zu Gast. "Wir sind gerade in einer sehr intensiven Phase, machen das aber insgesamt sehr gut", sagte Cheftrainer Jesse Marsch vor dem Spiel der 6. Runde. Wenig überraschend kommt, dass der US-Amerikaner gegen Wattens wieder rotieren wird. Im Angriff geht es gar nicht anders, zumal Patson Daka ausfällt. Der Führende der Torschützenliste erlitt gegen Atlético eine schwere Muskelverletzung.

Das Spiel im Liveticker:

Quelle: SN