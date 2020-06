Österreichs Fußballbundesliga geht nach der Corona-Zwangspause in das Finale: In der ersten Runde der Meistergruppe empfängt Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Mittwoch (20.30 Uhr) den SK Rapid Wien - verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

SN/APA/KRUGFOTO Start frei für die Meisterrunde: Red Bull Salzburg empfängt zum Auftakt Rekordmeister Rapid Wien – wenngleich ohne Publikum.