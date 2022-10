Bundesliga live: Red Bull Salzburg - Sturm Graz

In der österreichischen Bundesliga kommt es am Wochenende zum Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Kann sich die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle im Heimspiel am Samstag für die Niederlage zu Saisonbeginn in Graz revanchieren? Verfolgen Sie das Match ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/KRUGFOTO Strahinja Pavlovic und Noah Okafor wollen auch gegen Sturm Graz jubeln.