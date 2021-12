Seit mittlerweile drei Spielen wartet Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg auf einen vollen Erfolg. In der Vorwoche kassierte die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt die erste Saisonniederlage in der heimischen Bundesliga. Gelingt im Heimspiel gegen Hartberg am Samstag mit einem Sieg der Befreiungsschlag aus der Minikrise? - zu sehen ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Kann Trainer Matthias Jaissle seine junge Mannschaft wieder auf die Siegerstraße führen?