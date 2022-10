Eine Woche nach Sturm Graz gastiert mit dem TSV Hartberg die nächste Mannschaft aus der Steiermark in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Red Bull Salzburg ist beim Spiel am Samstag der klare Favorit - zu sehen ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nicolas Seiwald ist eine der Stützen im Team von Red Bull Salzburg