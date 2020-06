Nach vier Siegen in der Meistergruppe knöpfte der WAC vergangenen Mittwoch dem Serienmeister aus Salzburg beim torlosen Remis als erstes Team seit dem Neustart Punkte ab. Im Heimspiel am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch gegen die Kärntner auf die Siegerstraße zurückkehren. Verfolgen Sie das Spiel hier im SN-Liveticker!

SN/gepa pictures Im vergangenen Duell erkämpfte sich der WAC gegen Salzburg einen Punkt.