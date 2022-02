Nach der Champions League ist vor der Bundesliga: In der heimischen Fußball-Bundesliga trifft Serienmeister Red Bull Salzburg im Topspiel der 20. Runde am Sonntag auf den WAC. Die Kärntner liegen in der Tabelle an der zweiten Stelle und wollen den Bullen in Kleßheim ein Bein stellen - zu sehen ab 14.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Muss Philipp Köhn auch gegen den WAC glänzen?