Nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League steht für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Wochenende das letzte Spiel vor der Winterpause auf dem Programm. In einem Heimspiel trifft die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle am Samstag auf die WSG Tirol - zu sehen ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Jubelt Salzburg-Stürmer Noah Okafor (rechts) auch in der heimischen Bundesliga?