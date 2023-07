Bundesliga live: SCR Altach - Red Bull Salzburg

Mit dem scheidenden Sportdirektor Christoph Freund und ohne Cheftrainer startet Serienmeister Red Bull Salzburg am Samstag in die neue Bundesligasaison. Zum Auftakt sind die Bullen, die von den aktuellen Co-Trainern Florens Koch und Alexander Hauser betreut werden, am Samstagabend im Ländle beim SCR Altach gefordert. Gelingt trotz der großen Unruhe im Verein ein Sieg? Verfolgen Sie das Match ab 19.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/DRAXLER/FOTOK Trifft Neuzugang Petar Ratkov gegen Altach?

Das Match im Liveticker