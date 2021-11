In der 15. Runde der Fußballbundesliga empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) das Team von Admira Wacker - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Erinnern Sie sich an den 10. November 2013? An diesem Tag landete der Tabellenletzte Admira daheim gegen den überlegenen Tabellenführer Salzburg mit 3:1 einen Überraschungssieg.

Das ist acht Jahre oder 27 weitere Spiele gegeneinander her. Und mehr als vier Unentschieden konnte Admira in dieser Zeit gegen Salzburg nicht holen. Was geht am Samstag?

Das Match im Liveticker: