In der fünften Runde der Fußballbundsliga empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) in Kleßheim Aufsteiger Austria Klagenfurt - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Der Rookie gegen den Veteranen: Salzburgs Jungtrainer Matthias Jaissle empfängt Bundesliga-Comebacker Peter Pacult.