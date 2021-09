In der 8. Runde der Fußballbundesliga kommt es am Sonntag (17) in Kleßheim zum Duell der Eurofighter: Champions-League-Teilnehmer Red Bull Salzburg empfängt Europa-League-Teilnehmer Rapid Wien - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Führender in Österreichs Torschützenliste: Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi (sechs Tore).