Nach der empfindlichen 2:6-Heimniederlage in der Champions League gegen Bayern München will Serienmeister Salzburg in der heimischen Liga in die Erfolgsspur zurückkehren. Dabei trifft die in der Liga noch ohne Punktverlust agierende Mannschaft von Trainer Jesse Marsch am Sonntag um 17 Uhr auswärts auf Rekordmeister Rapid Wien. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Noah Okafor will seine Torbilanz in der Liga weiter aufbessern.