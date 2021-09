In der neunten Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) beim Wolfsberger AC an - verfolgen Sie das Match in der Lavanttal Arena hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Weißes Hemd bzw. weiße Weste nach acht Bundesligarunden und acht Siegen: Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.