Zwei Spiele, zwei Siege: Serienmeister Red Bull Salzburg startete perfekt in die neue Saison in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Gelingt im Heimspiel gegen Austria Wien unter Neo-Trainer Matthias Jaissle der dritte Ligasieg für die Bullen in Folge? Verfolgen Sie das Spiel ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi (links) befindet sich in Topform.