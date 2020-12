Vor der einmonatigen Winterpause trifft Serienmeister Red Bull Salzburg in der heimischen Bundesliga am Sonntag auf den WAC. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch will dabei die Tabellenführung verteidigen und sich zum Winterkönig krönen. Verfolgen Sie das Spiel ab 14:30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Für Dominik Szoboszlai ist das Spiel gegen den WAC der letzte Autritt im Trikot von Red Bull Salzburg.