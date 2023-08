Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg trifft in der heimischen Fußball-Bundesliga am Samstag aufwärts auf den Wolfsberger AC. Das Spiel gegen die Kärntner ist für Bullen-Trainer Gerhard Struber auch eine Reise in die Vergangenheit. Der Kuchler trainierte den WAC 2019. Gelingt Struber gegen sein Ex-Team der nächste Erfolg? Verfolgen Sie das Match ab 17 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA Gerhard Struber wird seine Bullen wieder lautstark anfeuern

Das Match im Liveticker