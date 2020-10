Die Frage nach der Favoritenrolle im Fußball-Bundesliga-Spiel am Sonntag zwischen Red Bull Salzburg und TSV Hartberg erübrigt sich bei einem Blick auf die Statistik. Die Bullen haben saisonübergreifend zehn Spiele gewonnen und sind seit 19 Bewerbspartien unbesiegt. Am Sonntag will der Serienmeister mit dem nächsten Sieg nachlegen. Verfolgen Sie das Spiel ab 14.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/gepa pictures/ jasmin walter Nach dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League will Serienmeister Red Bull Salzburg die Siegesserie in der heimischen Bundesliga am Sonntag gegen Hartberg weiter ausbauen.