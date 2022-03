Im Nachtragsspiel zur 21. Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Mittwoch (20.30 Uhr) beim LASK an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Das Match im Liveticker:

Red Bull Salzburg bestreitet am Mittwoch in Pasching gegen den LASK ein Nachtragsspiel der Fußball-Bundesliga - mit welcher Mannschaft, weiß derzeit wohl selbst Trainer Matthias Jaissle nicht genau. "Die Bullen" waren in den vergangenen Tagen von einem Corona-Cluster gebeutelt, bei gleich 17 Spielern wurde eine Infektion mit SARS-CoV2 nachgewiesen. Am Montag vermeldete der Serienmeister dann, für das Duell mit dem LASK "spielfähig" zu sein.

Doch wie der Kader für die Reise nach Pasching aussehen wird, darüber gab es auch am Vortag der Partie keine Angaben. "Einige Spieler, die zuletzt Corona-positiv waren oder aktuell noch sind, sind nicht einsatzbereit", hieß es in einer Salzburg-Mitteilung vom Dienstag. Dem Vernehmen nach könnte sich bei einigen Profis der Einsatz erst wenige Stunden vor dem Anpfiff entscheiden.