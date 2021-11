Nach dem Unentschieden im Heimspiel gegen die Admira und der Niederlage in der Champions League in Lille lechzt Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nach dem nächsten Sieg. Am Samstag (17 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle auswärts auf den Aufsteiger aus Klagenfurt. Verfolgen Sie das Spiel ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Gelingt Red Bull Salzburg und Karim Adeyemi (rechts) am Samstag in Klagenfurt wieder ein Sieg?