Rekordmeister gegen Serienmeister - der Auftakt der Bundesligasaison 2019/2020 hat es bereits in sich! Verfolgen Sie das Match zwischen dem SK Rapid Wien und Red Bull Salzburg hier im Liveticker!

Die beiden Mannschaften treffen am Freitag um 20.45 Uhr in der Allianz-Arena in Hütteldorf aufeinander. Während Salzburg nach sechs Meistertiteln in Folge auch in dieser Saison als großer Favorit gehandelt wird, hat Rapid Wien einiges gutzumachen.

Die vergangene Spielzeit verlief enttäuschend, Rapid verpasste sogar die Meisterrunde.

Die bislang letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften war das ÖFB-Pokalfinale am 1. Mai in Klagenfurt. Salzburg siegte 2:0. Wie läuft es heute?

Quelle: SN