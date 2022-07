Fußball live: Red Bull Salzburg - Austria Wien

Zum Auftakt der neuen Saison in der österreichischen Fußball-Bundesliga trifft Serienmeister Red Bull Salzburg am Freitagabend auf Austria Wien. Alles andere als ein Heimsieg der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle wäre eine Überraschung. Verfolgen Sie den Saisonauftakt in Wals-Siezenheim ab 20.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/EXPA/JFK Nicolas Seiwald und Co. wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten