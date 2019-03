Im ersten Spiel der neuen Meisterrunde empfängt Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Sonntag (17) die Mannschaft von Austria Wien - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Mit einem Heimspiel gegen die Austria will Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Sonntag (17.00 Uhr) seinen Krönungszug in der Fußball-Bundesliga antreten.

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger LASK schmolz wegen der Punkteteilung auf vier Punkte, Ausrutscher sollte man sich nicht leisten. "Wir müssen jetzt in diesen Tunnel rein und das bis zum Schluss durchziehen", betonte Salzburg-Coach Marco Rose.

"Unser Ziel ist klar. Wir wollen Meister werden", ergänzte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Das ist aber nicht selbstverständlich, denn die Ausgangssituation ist spannend." Rose warnte vorsichtshalber vor den "Veilchen", die vor dem zweiten Spiel unter Coach Robert Ibertsberger stehen.

