Neun Spiele, neun Siege: Serienmeister Red Bull Salzburg ist in der heimischen Fußball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheimer auf den LASK. Gelingt gegen die kriselnden Oberösterreicher der zehnte Ligaerfolg en suite in dieser Saison? - zu sehen ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Stürmer Noah Okafor zeigte sich zuletzt formverbessert.