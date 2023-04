Österreichs Serienmeister trifft in der heimischen Fußball-Bundesliga am Sonntag in einem Heimspiel auf den LASK. Kehrt die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen die Wiener Austria wieder auf die Siegerstraße zurück? Verfolgen Sie das Match ab 14.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Muss Philipp Köhn erneut hinter sich greifen?

Das Match im Liveticker