Spitzenspiel am Valentinstag: Red Bull Salzburg empfängt am Freitag den LASK. Es dürfte am Tag der Liebe kein Spiel der Liebe werden - geht es doch um die Tabellenführung. Anpfiff ist um 19 Uhr, im Liveticker versäumen Sie nichts.

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Spitzenspiel am Valentinstag: Red Bull Salzburg fordert den LASK.