In der 15. Runde der Fußballbundesliga empfängt Meister und Tabellenfüherer Red Bull Salzburg das achtplatzierte Team des SKN St. Pölten - verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker!

Zwischen der Red-Bull-Arena an der Stadionstraße in Wals-Siezenheim und der NV Arena an der Bimbo-Binder-Promenade in St. Pölten liegen exakt 202,61 Kilometer Luftlinie. Sportlich ist die Distanz zwischen beiden Teams noch größer.

Nach 14 absolvierten Runden hat Salzburg 38 Zähler auf dem Konto, St. Pölten ergatterte bislang 13 Punkte. Die Salzburger gehen mit einem imposanten Torverhältnis von 56:12 in die Begegnung, die Niederösterreicher haben mit 14:36 Treffern die zweitlöchrigste Abwehr der Liga.

Die Statistik spricht also klar für Salzburg, wie immer liegt die Wahrheit aber auf dem Platz.

Das Match im Liveticker:

