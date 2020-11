Nach der Länderspielpause spielt Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) in der achten Runde der Bundesliga daheim gegen Sturm Graz - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Das Spiel im Liveticker:

Einmal mehr geht Red Bull Salzburg als klarer Favorit in ein Meisterschaftsheimspiel. Sturm Graz konnte aus den jüngsten sieben Begegnungen lediglich einen Zähler in Kleßheim ergattern. Und den bislang letzten Sieg in Salzburg konnten die Steirer am 2. Oktober 2016 ergattern.

Jesse Marsch hat kräftig rotiert. So gibt Nicolas Seiwald sein Ligadebüt für die Bullen. Auch Albert Vallci, Oumar Solet und Karim Adeyemi stehen in der Startelf.

Quelle: SN