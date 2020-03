Letzte Runde vor der Punkteteilung: Meister Red Bull Salzburg wartet in der Bundesliga seit vier Spielen auf einen Sieg. Gelingt gegen Sturm Graz die Wende? Verfolgen Sie das Match am Sonntag im Liveticker.

Auf Red Bull Salzburg wartet am Sonntag noch das Heimspiel gegen Sturm, ehe die Punkte geteilt werden. Dieser Modus kommt den Salzburgern heuer zu Gute, verkürzt sich doch der Rückstand auf Tabellenführer LASK. Anpfiff in der Red-Bull-Arena ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

