Des Meisters neue Kleider... in den Heimdressen für die kommende Saison empfängt der frischgebackene Titelträger Red Bull Salzburg am Mittwoch (20:30 Uhr) die Mannschaft des SK Sturm Graz - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Ein paar Zahlenspiele: 102 Treffer haben die Spieler von Red Bull Salzburg in dieser Bundesligasaison vor diesem Mittwoch-Match bereits erzielt. Das macht bei 30 Runden einen Schnitt von genau 3,4 Toren pro Spiel.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Salzburg in den ausstehenden zwei Partien kein Treffer mehr gelingt, würde der Schnitt auf 3,18 sinken. Und er wäre damit immer noch höher als in der Saison 2013/14, als Red Bull Salzburg in damals 36 Spielen 110 Tore gelang - also 3,05 Mal pro Match.

Aber: Macht Salzburg die Rechnung heute ohne Sturm Graz?

Quelle: SN