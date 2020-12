Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase der Champions League steht für Österreichs Serienmeister Salzburg am Sonntag wieder der Ligaalltag am Programm. In der Red-Bull-Arena trifft die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch im Topspiel auf den Tabellenführer LASK. Verfolgen Sie das Spiel ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Kann Red Bull Salzburg nach der peinlichen 0:1-Auswärtsniederlage bei der Admira die Tabellenführung gegen den LASK zurückerobern?