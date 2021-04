Nur drei Tage nach dem 2:1-Auswärtssieg in Unterzahl trifft Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg erneut auf den Wolfsberger AC. Das Spiel gegen die Kärntner ist die Generalprobe für das Cupfinale gegen den LASK am Samstag. Verfolgen Sie das Heimspiel der Bullen gegen den WAC am Mittwoch (18.30 Uhr) hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Karim Adeyemi (rechts) winkt am Mittwoch ein Platz in der Startformation von Red Bull Salzburg.