Generalprobe für das Spiel der Spiele: In der 17. Runde der Fußballbundesliga empfängt Spitzenreiter Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) das Team der WSG Swarovski Tirol. Verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Nach mehr als einem Jahr also wieder Westderby in der Red-Bull-Arena: Aber statt Absteiger Wacker Innsbruck ist diesmal der Aufsteiger aus Wattens zu Gast in Kleßheim.

Für Salzburg geht es erstens darum, die Tabellenführung zu festigen. Und zweitens sich für den Champions-League-Kracher am Dienstag gegen Liverpool einzuspielen.

Das Spiel im Liveticker:

Quelle: SN