Im letzten Spiel der Hinrunde des Grunddurchgangs in der österreichischen Bundesliga gastiert der amtierende Meister aus Salzburg in Altach. Gelingt den Bullen am Samstag im Ländle ein Sieg? Verfolgen Sie das Match ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Red Bull Salzburg und Maximilian Wöber (links) gastierten bereits in Lustenau. Nun steht die nächste Partie in Vorarlberg auf dem Programm.