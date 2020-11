In der neunten Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) beim Fünftplatzierten, dem SKN St. Pölten, an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/APA/HERBERT NEUBAUER St. Pölten – Red Bull Salzburg: Die jüngste Begegnung zwischen diesen Teams fand am 17. Oktober 2020 im ÖFB-Cup statt (Foto). Salzburg siegte 3:0.