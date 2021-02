In der 19. Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr) auswärts gegen Sturm Graz an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/APA/KRUGFOTO Ausgerechnet Jay-Jay...: Der Ex-Salzburger Jakob Jantscher schenkte den Bullen in der ersten Saisonbegegnung in Kleßheim gleich zweimal ein. Sturm siegte mit 3:1.