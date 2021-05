In der 29. Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Sonntag bei Sturm Graz an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Nach dieser 29. Runde wird Salzburg als Meister noch nicht feststehen. Der Ligamodus macht es möglich, dass Rapid selbst bei einer Niederlage gegen Wolfsberg und gleichzeitigem Salzburg-Sieg noch eine theoretische Chance auf den Meistertitel hätte. Bei den dann neun Punkten Rückstand müssten die Grün-Weißen fortan dreimal gewinnen, während die Salzburger alle Partien verlieren müssten. Dann würde Rapid am Ende bei Gleichstand vorgereiht, da das Punktekonto der Hütteldorfer bei der Teilung abgerundet wurde. Das Match im Liveticker: