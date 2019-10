In der 11. Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) bei Sturm Graz an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sturm Graz - Red Bull Salzburg: Wer kommt höher hinaus?