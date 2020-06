In der vierten Runde der Meistergruppe empfängt Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag (19.30 Uhr) die Mannschaft des LASK - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Auf den Tag genau vor vier Monaten: In der 19. Runde des Bundesliga-Grunddurchgangs düpiert der LASK am 14. Februar in Kleßheim den Favoriten Red Bull Salzburg und holt sich mit einem 3:2-Auswärtssieg die Tabellenführung. Der erste Meistertitel seit 1965 scheint für die Linzer im Bereich des Möglichen.

Am 14. Juni sieht die Fußballwelt aber so was von anders aus.

Das Spiel im Liveticker:

